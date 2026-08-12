От тайников до приговора: в Уфе осудили фигуранта дела о 5 кг наркотиков

Октябрьский районный суд Уфы вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Московской области.

В суде установлено, что с мая по декабрь 2025 года мужчина для получения прибыли вместе с другими участниками наркогруппировки перевозил наркотики для сбыта в других регионах России.

«В декабре 2025 года он, получив через мессенджер координаты места хранения партии наркотиков в Самарской области, забрал их и расфасовал. В целях их последующего сбыта подсудимый прибыл в Уфу, где был задержан при помещении наркотиков в тайники. Из незаконного оборота изъято более 5 кг запрещенных веществ», — говорится в сообщении прокуратуры Башкирии.

Суд назначил мужчине наказание в виде 9 лет и 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 900 тысяч рублей.

Как ранее сообщал Башинформ, в Стерлитамаке полицейские во время патрулирования задержали жителя села Мариинский. При личном досмотре у мужчины обнаружено комкообразное вещество общей массой более 0,6 грамма. Проведённая экспертиза подтвердила, что изъятое является наркотическим средством.