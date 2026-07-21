В Башкирии полицейские задержали мужчину с подозрительным веществом

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Стерлитамаку во время патрулирования задержали жителя села Мариинский. При личном досмотре у мужчины обнаружено комкообразное вещество общей массой более 0,6 грамма. Проведённая экспертиза подтвердила, что изъятое является наркотическим средством.
Задержанный пояснил полицейским, что приобрёл запрещённое вещество для личного употребления, без цели сбыта.
По данному факту следственным органом возбуждено уголовное дело.
В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также каналов приобретения запрещённого вещества.
Ранее житель Уфы продавал наркотики под видом спортивного питания.
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