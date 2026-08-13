Моряк из Испании выманил у жительницы Башкирии 112 тысяч рублей за подарок

В полицию Стерлитамака обратилась местная жительница, ставшая жертвой мошенничества на сайте знакомств.

По информации МВД по РБ, женщина познакомилась в интернете с мужчиной, который представился моряком дальнего плавания из Испании. Спустя несколько дней виртуальный ухажер сообщил, что хочет отправить ей дорогой подарок, но для его доставки необходимо оплатить таможенную пошлину. Доверившись, потерпевшая перевела злоумышленнику более 112 тысяч рублей со своей карты. Сразу после получения денег связь с «моряком» прервалась.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Полиция устанавливает лиц, причастных к совершению преступления.

Граждан предупреждают: никогда не переводите деньги малознакомым людям из интернета, кем бы они ни представлялись, не оплачивайте за «знакомых» таможенные сборы, пошлины, билеты, страховки и другие расходы, не передавайте данные банковских карт, коды из СМС и данные для входа в мобильный банк.

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