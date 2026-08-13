Моряк из Испании выманил у жительницы Башкирии 112 тысяч рублей за подарок

В полицию Стерлитамака обратилась местная жительница, ставшая жертвой мошенничества на сайте знакомств.
По информации МВД по РБ, женщина познакомилась в интернете с мужчиной, который представился моряком дальнего плавания из Испании. Спустя несколько дней виртуальный ухажер сообщил, что хочет отправить ей дорогой подарок, но для его доставки необходимо оплатить таможенную пошлину. Доверившись, потерпевшая перевела злоумышленнику более 112 тысяч рублей со своей карты. Сразу после получения денег связь с «моряком» прервалась.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Полиция устанавливает лиц, причастных к совершению преступления.
Граждан предупреждают: никогда не переводите деньги малознакомым людям из интернета, кем бы они ни представлялись, не оплачивайте за «знакомых» таможенные сборы, пошлины, билеты, страховки и другие расходы, не передавайте данные банковских карт, коды из СМС и данные для входа в мобильный банк.
Ранее мы рассказывали, как мошенники выманили у пожилого уфимца полмиллиона рублей за покупку авто.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.