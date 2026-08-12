В Уфимском районе в перевернувшемся автомобиле найден погибший

Сегодня очевидцы обнаружили автомобиль Mazda 6 в кювете вблизи деревни Шмидтово под Уфой, сообщили в республиканской госавтоинспекции. Прибывшие сотрудники полиции нашли в машине погибшего мужчину.
По предварительным данным, смерть наступила минувшей ночью в результате дорожно-транспортного происшествия. Погибшим оказался 37-летний житель города Сургута, приехавший в республику в гости.
На месте трагедии работают сотрудники госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.
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