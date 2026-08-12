В Башкирии в ДТП с грузовиком погибла 20-летняя девушка

Сегодня ранним утром на автодороге М-12 «Восток» на территории Илишевского района произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.
По информации республиканской госавтоинспекции, 31-летний водитель грузовика «Исузу» столкнулся с легковым автомобилем «Тенет Т7». В результате ДТП водитель «Тенет Т7» с тяжелыми травмами госпитализирован, его 20-летняя пассажирка от полученных травм скончалась на месте происшествия.
Обстоятельства ДТП уточняются.
Накануне в Башкирии в больнице скончался пострадавший в ДТП пассажир «Мерседеса», сообщал «Башинформ».
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