В Башкирии в ДТП с грузовиком погибла 20-летняя девушка

Сегодня ранним утром на автодороге М-12 «Восток» на территории Илишевского района произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.

По информации республиканской госавтоинспекции, 31-летний водитель грузовика «Исузу» столкнулся с легковым автомобилем «Тенет Т7». В результате ДТП водитель «Тенет Т7» с тяжелыми травмами госпитализирован, его 20-летняя пассажирка от полученных травм скончалась на месте происшествия.

Обстоятельства ДТП уточняются.

Накануне в Башкирии в больнице скончался пострадавший в ДТП пассажир «Мерседеса», сообщал «Башинформ».