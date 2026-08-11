В Башкирии в больнице скончался пострадавший в ДТП пассажир «Мерседеса»

В Баймакском районе на 128 км автодороги «Магнитогорск – Ира» 52-летний житель Краснодарского края за рулём «Мерседес Бенц» не справился с управлением и вылетел в кювет. Иномарка опрокинулась и, судя по кадрам ГАИ, загорелась.

Водителя и 37-летнего пассажира с тяжёлыми травмами доставили в больницу. Позже пассажир, не приходя в сознание, скончался.

Все обстоятельства и причины аварии устанавливаются, сообщает Госавтоинспекция Башкирии.

Ранее на трассе М-5 «Урал» водитель «Киа Рио» ударом столкнул попутный автомобиль в кювет, его водитель скончался на месте.