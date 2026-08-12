В Уфе пожарные потушили возгорание мусора на улице Зорге

Сегодня в столице Башкирии произошел локальный пожар. Загорелся бытовой мусор на контейнерной площадке во дворе дома № 11 по улице Рихарда Зорге.

На место оперативно прибыли расчеты МЧС. Огнеборцам удалось быстро ликвидировать открытое горение на площади около 10 квадратных метров. Пострадавших нет, уточнили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что в сгоревшем доме в Абзелиловском районе уцелел мусульманский сувенир.