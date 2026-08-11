«Знак свыше»: в Башкирии в сгоревшем доме уцелел мусульманский сувенир

Как рассказала «Башинформу» хозяйка дома Наиля Ибрагимова, самое главное — никто из людей не пострадал. По счастливой случайности в момент возгорания в доме не было детей: старшая дочь уехала в другой город провожать подругу, младшая гостила у бабушки. Внука из-за поднявшейся температуры родители забрали к себе.

Несмотря на то, что семья осталась без крыши над головой, Ибрагимовы не унывают. А еще они обратили внимание на удивительную деталь: в огне уцелел маленький пластиковый мусульманский сувенир с молитвой.

«Он лежал в самом очаге пожара, там, где, казалось, не могло уцелеть ничего. Мои золотые украшения почернели и даже сгорели. Всевышний напомнил мне: дом можно отстроить заново. Крепость — не в брёвнах и не в шифере, а в вере, детях, в нас самих. Этот маленький знак говорит мне: "Не опускай руки. Я с тобой. Ты не одна". И я верю. Верю, что новая крепость обязательно вырастет», — поделилась Наиля Зульфаровна.

Ибрагимовы воспитывают троих дочерей. Старшая дочь уже живет отдельно. Две младшие, приемные, пока находятся под крылом родителей, и сейчас, как и вся семья, остались без жилья. Пока односельчане их временно разместили в пустовавшем доме.

Наиля Зульфаровна ведет активную общественную жизнь: регулярно участвует в сборе гуманитарной помощи для участников СВО, организует для односельчан встречи с бойцами-земляками. На передовой сейчас находятся и двое ее братьев.

Узнать, как можно помочь семье Ибрагимовых, можно по телефону: +7 960 804-26-40 (Наиля Зульфаровна).