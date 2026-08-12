В Нижнем Новгороде около жилого дома упал БПЛА

Городские ПВО 12 августа сбили несколько вражеских беспилотников. Один из аппаратов упал у жилого дома – его обезвредили. Людей временно эвакуировали, сейчас они возвращаются в свои квартиры.

Как информирует pravda-nn.ru со ссылкой на мэра Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева, пострадавших нет, разрушения также отсутствуют. На месте работают специалисты экстренных и других служб.

Напомним, атаки БПЛА не сказались на производстве топлива в Башкирии.