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11:04 (UTC+5), 11 Августа 2026

В Париже у челябинского фотожурналиста украли технику на 1 млн рублей

Происшествие случилось в пресс-центре чемпионата Европы по водным видам спорта.

Фото: Альберт Загиров | предоставлено Альбертом Загировым
Иван Вавилов
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Фотокорреспондент из Челябинска Дмитрий Челяпин, аккредитованный на турнир в Париже, лишился фотоаппарата с объективом стоимостью 1 млн рублей. По информации 1obl.ru, кража произошла в официальном пресс-центре, куда журналист пришел отправить снимки после соревнований по плаванию на открытой воде и хайдайвингу.

Оставив технику на рабочем месте на время обеда, после возвращения в зал он не обнаружил свое имущество. Организаторы отказались помогать в поисках и вызывать полицию, сославшись на отсутствие камер видеонаблюдения и заявив, что не несут ответственности за сохранность вещей. Журналисту лишь выдали адрес участка, куда ему удалось подать заявление только на следующий день, причем с третьей попытки. В полиции оценили шансы найти технику в 1%.

По словам Челяпина, он впервые столкнулся с подобным отношением на официальных соревнованиях. Оборудование он приобретал лично для работы на крупных стартах.

Ранее житель Уфы оставил открытым автомобиль и лишился ценных вещей.

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