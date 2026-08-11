В Париже у челябинского фотожурналиста украли технику на 1 млн рублей

Фотокорреспондент из Челябинска Дмитрий Челяпин, аккредитованный на турнир в Париже, лишился фотоаппарата с объективом стоимостью 1 млн рублей. По информации 1obl.ru, кража произошла в официальном пресс-центре, куда журналист пришел отправить снимки после соревнований по плаванию на открытой воде и хайдайвингу.
Оставив технику на рабочем месте на время обеда, после возвращения в зал он не обнаружил свое имущество. Организаторы отказались помогать в поисках и вызывать полицию, сославшись на отсутствие камер видеонаблюдения и заявив, что не несут ответственности за сохранность вещей. Журналисту лишь выдали адрес участка, куда ему удалось подать заявление только на следующий день, причем с третьей попытки. В полиции оценили шансы найти технику в 1%.
По словам Челяпина, он впервые столкнулся с подобным отношением на официальных соревнованиях. Оборудование он приобретал лично для работы на крупных стартах.
Ранее житель Уфы оставил открытым автомобиль и лишился ценных вещей.
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