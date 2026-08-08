Житель Уфы оставил открытым автомобиль и лишился ценных вещей

Примерно 80 тысяч рублей лишился уфимец после того, как не закрыл свой автомобиль. Мужчина припарковал ВАЗ-21213 около своего дома, но на утро не обнаружил в салоне то, что оставил в нем с вечера — фотоаппарат, ноутбук, брендовую одежду и аксессуары. Владелец отечественной легковушки написал заявление в полицию о краже.

«Сотрудники уголовного розыска установили и задержали 52-летнего уфимца, ранее судимого за аналогичное преступление. Установлено, что злоумышленник заметил незапертую дверь автомобиля и совершил кражу с целью личного обогащения. Похищенная техника была сдана в комиссионный магазин, а брендовая одежда изъята в ходе обыска по месту жительства подозреваемого», — рассказали в пресс-службе МВД республики.

Возбуждено уголовное дело. Преступнику грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее «Башинформ» сообщал о раскрытии кражи 300 тысяч рублей из элитной иномарки.