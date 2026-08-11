В Башкирии продлили арест подозреваемому в убийстве подростка

21-летнему парню, который подозревается в убийстве подростка, продлили арест. Он пробудет в СИЗО до 12 октября, сообщает Верховный суд Башкирии.

Напомним, трагедия произошла в июне в Туймазах. Обвиняемый подошел к подростку у магазина и потребовал отдать пакет с продуктами. После отказа мужчина напал на юношу, несколько раз ударил ножом в область туловища и рук, после скрылся с похищенным пакетом. От полученных ранений пострадавший скончался недалеко от места происшествия.