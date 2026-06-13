В Башкирии задержали подозреваемого в убийстве подростка

Страшное горе в Туймазинском районе Башкирии. В селе Кандры найден мертвым подросток. Парень истекал кровью и скончался до приезда скорой помощи. Полицейские оперативно прибыли на место ЧП и по горячим следам вышли на след убийцы.
Как сообщили в пресс-службе республиканского МВД, сообщение поступило из одного из супермаркетов. Недалеко от магазина между мужчиной и молодым человеком возник конфликт из-за отказа подростка отдать пакет с продуктами.
«С целью завладения имуществом, мужчина напал на него и нанес несколько ударов ножом в область туловища и рук, после чего скрылся с похищенным пакетом. От полученных ранений несовершеннолетний вскоре скончался недалеко от места происшествия. 21-летний обвиняемый был задержан в тот же день на улице», — уточнили в пресс-службе СУ СКР по РБ.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, сопряженное с разбоем». Подозреваемого, скорее всего, заключат под стражу.
Ранее «Башинформ» сообщал о гибели молодого хоккеиста от огнестрельного оружия.
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