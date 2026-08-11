В Башкирии под колесами погиб пешеход, переходивший дорогу не по «зебре»

В городе Салавате 22-летний водитель «Лады Приоры» насмерть сбил пешехода. Авария произошла накануне в 11 часов вечера напротив дома №75 по улице Калинина. Известно, что 37-летний уроженец Стерлибашевского района переходил дорогу в неположенном месте. От полученных травм он скончался на месте, сообщили в Госавтоинспекции республики.
Обстоятельства ДТП уточняются.
Ранее «Башинформ» публиковал подробности смертельной аварии с участием «Мерседеса».
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