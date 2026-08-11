По полям, по полям: в Башкирии инспекторы ГАИ устроили погоню за трактором

Социальные сети облетели кадры погони экипажа ДПС за трактором. Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции, инцидент произошел в пятницу в деревне Старый Буртюк Краснокамского района. Сотрудники ГАИ обратили внимание на трактор «Беларус».

Манера управления инспекторам показалась подозрительной: техника периодически выезжала на встречную полосу и виляла. Сотрудники ДПС включили проблесковые маячки и подали звуковой сигнал, требуя водителя остановиться. Однако вместо того, чтобы прижаться к обочине, мужчина свернул прямо в поле.

Погоня продолжалась недолго. Не справившись с управлением, водитель трактора съехал в кювет. Сам виновник происшествия не пострадал.

Проведенное освидетельствование подтвердило нетрезвое состояние водителя. В отношении 40-летнего сельчанина составили протокол.

Ранее на трассе М-5 «Урал» сотрудники ГАИ после непродолжительной погони задержали водителя Volkswagen Passat с подложными номерами.