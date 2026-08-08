В Башкирии после столкновения двух иномарок люди оказались зажаты в салоне

Спасатели регионального Госкомитета по ЧС в городе Кумертау выезжали на место серьезной аварии. По информации пресс-службы ведомства, при столкновении Nissan Almera и Hyundai Accent пострадали люди. Специалисты госкомитета вытащили зажатых людей в салонах автомобилей и передали их бригаде скорой медицинской помощи. Также спасатели отключили аккумуляторные батареи машин.

Ранее «Башинформ» сообщал о подростке, который решил покататься на машине и попал в ДТП.