В Башкирии подросток без спроса взял машину брата и попал в ДТП

В Альшеевском районе республики школьник устроил аварию за рулем чужого автомобиля. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Башкирии.

По данным ведомства, днем 7 августа несовершеннолетний, управляя ВАЗ-2114, двигался со стороны села Бижбуляк в сторону села Чехово. Подросток не справился с управлением — автомобиль съехал в кювет и перевернулся.

В результате ДТП юный водитель получил переломы и был госпитализирован. Как установили полицейские, школьник без разрешения взял ключи от машины у старшего брата, с которым приехал в гости к бабушке из Чишминского района.

По факту происшествия проводится проверка, обстоятельства аварии устанавливаются.