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15:50 (UTC+5), 08 Августа 2026

Реальный тюремный срок получил житель Башкирии за повторную пьяную езду

Мужчина нарушил закон спустя месяц после первого проступка.

За повторную пьяную езду житель Стерлитамака лишился свободы
Фото: Сгенерировано нейросетью | ГигаЧат
Наталья Овчарук
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Стерлитамакский городской суд рассмотрел дело 38-летнего местного жителя, которого обвиняли в управлении автомобилем в состоянии опьянения при имеющейся судимости за совершение аналогичного преступления. По данным пресс-службы прокуратуры Башкирии, в марте 2026 года мужчина приговором суда был привлечен к уголовной ответственности в виде штрафа за пьяное вождение. Его автомобиль «Ниссан Жук» было конфисковано.

«Спустя месяц он вновь сел за руль машины „Лада Приора“ в пьяном виде и был остановлен сотрудниками полиции, что подтвердили результаты освидетельствования. Подсудимый признал вину в совершении преступления», — уточнили в пресс-службе надзорного ведомства.

Суд решил, что мужчина должен подумать над своим поведением и отправил его в колонию-поселение на один год и назначил штраф в размере 200 тысяч рублей. После освобождения вернуть водительское удостоверение ему не удастся в течение пяти лет.

Ранее «Башинформ» рассказывал историю женщины, которая была осуждена за повторное пьяное вождение.

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