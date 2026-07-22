В Башкирии осудили женщину за повторное нетрезвое вождение без прав

Она признана виновной по двум статьям УК РФ: ч. 2 ст. 264.1 (управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, имеющим судимость за аналогичное преступление) и ч. 1 ст. 264.3 (управление автомобилем лицом, лишённым права управления и ранее подвергнутым административному наказанию за такое же нарушение).

В суде установлено, что в январе 2026 года в селе Целинное женщина, имея судимость за вождение в состоянии алкогольного опьянения, без водительского удостоверения вновь села за руль автомобиля марки «Шевроле Ланос» в нетрезвом виде.

Подсудимая признала вину в совершении преступления.

«Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил ей наказание в виде 1 года 7 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, 4 года. Машина конфискована в доход государства», — рассказали в прокуратуре Башкирии.

Ранее жителя Иглино, уличённого в повторной пьяной езде, отправили в колонию строгого режима, сообщал Башинформ.