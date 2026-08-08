Одного еще не нашли: двое мужчин утонули на водоемах Башкирии

Очередные жаркие дни в республики заканчиваются трагедиями. В Кармаскалинском районе Башкирии 7 августа скрылся в водах реки Чатра 27-летний мужчина. По данным пресс-службы МЧС России по региону, 8 августа водолазы приступили к поискам тела.

В Мелеузовском районе на глазах у очевидцев утонул 52-летний мужчина. Он пытался переплыть озеро Сапог и ушел под воду.

«Буквально неделей ранее на этом озере проводились профилактические рейды, однако место по-прежнему остается опасным для плавания. Спасатели ЗПСО города Кумертау обнаружили и извлекли тело погибшего из воды, передав его сотрудникам полиции», — рассказали в республиканском МЧС.

Ранее «Башинформ» сообщал о спасении полицейскими тонущего человека.