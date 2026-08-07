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15:50 (UTC+5), 07 Августа 2026

Житель Уфы заплатил 5 тысяч рублей штрафа за утерю пистолета

Фото: Ксения Калинина | ИА «Башинформ»
Эдуард Кускарбеков

Житель Уфы потерял пистолет. Как сообщает Верховный суд Башкирии, мужчина обнаружил пропажу принадлежащего ему огнестрельного оружия в апреле 2026 года по месту прописки.

В ходе проверки установлено, что потеря случилась из-за ненадлежащего контроля за условиями хранения предмета повышенной опасности. Уфимец нарушил требования законодательства об обороте оружия, в котором говорится о том, что владельцы огнестрельного оружия обязаны обеспечивать его сохранность, исключая доступ к нему посторонних лиц.

Мировой судья вынес постановление по делу об административном правонарушении. В судебном заседании гражданин вину признал в полном объёме и согласился с составленным протоколом. Его оштрафовали на пять тысяч рублей.

Постановление вступило в законную силу.

Ранее Кушнаренковский районный суд вынес приговор в отношении трёх жителей Уфы, признанных виновными в совершении хулиганства с применением оружия.

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