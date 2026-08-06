В Башкирии на кладбище возникли разборки с применением пистолета

Кушнаренковский районный суд вынес приговор в отношении трёх жителей Уфы, признанных виновными в совершении хулиганства с применением оружия.

Как установлено в суде, 15 июня 2024 года группа молодых людей, вооружившись пистолетами неустановленных моделей, прибыла на кладбище в Кушнаренковском районе. Поводом послужил конфликт, произошедший ранее между отцом одного из фигурантов и потерпевшим.

Находясь в общественном месте, злоумышленники демонстративно прошли на территорию захоронений, где в это время находились люди. Один из нападавших выстрелил в воздух и потребовал, чтобы все покинули кладбище. Затем участники группы нанесли потерпевшему множественные удары руками, ногами и рукоятками пистолетов, после чего открыли стрельбу по нему.

Потерпевший получил огнестрельные ранения руки и бедра, которые квалифицированы как лёгкий вред здоровью. Кроме того, злоумышленники угрожали оружием другим присутствовавшим гражданам.

После нападения группа попыталась скрыться, однако в ходе преследования один из нападавших произвёл выстрел из пистолета в автомобиль другого потерпевшего, повредив заднее стекло.

Подсудимые вину в совершении преступления не признали.

Суд признал всех троих виновными и назначил им наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 2 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, в пользу потерпевшего постановлено взыскать компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч рублей с каждого фигуранта.

Приговор в законную силу не вступил.

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