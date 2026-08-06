Жителю Башкирии дали два года за кражу госнаграды участника СВО

Белебеевский городской суд вынес приговор в отношении 43-летнего местного жителя.
В суде установлено, что в декабре 2025 года мужчина распивал спиртные напитки в доме своей знакомой. Воспользовавшись тем, что женщина уснула, он похитил бытовую технику на общую сумму 37 тысяч рублей, а также орден Мужества, которым посмертно был награждён её сожитель, принимавший участие в специальной военной операции. Злоумышленник носил государственную награду на своей груди в общественном месте.
Подсудимый полностью признал свою вину. Ранее он уже был судим за преступления против собственности.
Суд с учётом позиции государственного обвинителя назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штрафом в размере 30 тысяч рублей.
Ранее в Уфе избивавшего отца мужчину приговорили к 400 часам работ, сообщал «Башинформ».
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