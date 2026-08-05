В Уфе избивавшего отца мужчину приговорили к 400 часам работ

В Уфе мужчина систематически угрожал родителям и избивал их. Калининский районный суд столицы рассмотрел уголовное дело в отношении 44-летнего дебошира и признал его виновным.

По сообщению Верховного суда Башкирии, подсудимый, проживавший с родителями с ноября 2025 года по февраль 2026 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, систематически бил отца, нанося множественные удары кулаками в грудную клетку, поясницу и голову. Кроме того, угрожал отцу убийством. Также он грозил убийством и в адрес матери, поскольку она заступалась за мужа.

В судебном заседании подсудимый вину признал. Приговором суда ему назначено наказание в виде 400 часов обязательных работ.

Приговор вступил в законную силу.

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