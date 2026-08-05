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15:24 (UTC+5), 05 Августа 2026

В Уфе избивавшего отца мужчину приговорили к 400 часам работ

Фото: Ксения Калинина | ИА «Башинформ»
Эдуард Кускарбеков

В Уфе мужчина систематически угрожал родителям и избивал их. Калининский районный суд столицы рассмотрел уголовное дело в отношении 44-летнего дебошира и признал его виновным.

По сообщению Верховного суда Башкирии, подсудимый, проживавший с родителями с ноября 2025 года по февраль 2026 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, систематически бил отца, нанося множественные удары кулаками в грудную клетку, поясницу и голову. Кроме того, угрожал отцу убийством. Также он грозил убийством и в адрес матери, поскольку она заступалась за мужа.

В судебном заседании подсудимый вину признал. Приговором суда ему назначено наказание в виде 400 часов обязательных работ.

Приговор вступил в законную силу.

Ранее жительница Уфы отделалась 3 тысячами рублей штрафа за оскорбление в МАХ.

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