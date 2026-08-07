Житель Уфы слил в рабочий чат интимные фото бывшей возлюбленной

Прокуратура Октябрьского района Уфы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летнего местного жителя. Мужчину будут судить за кражу, угрозы убийством и незаконное распространение сведений, составляющих личную тайну.

По версии следствия, первый эпизод произошёл в марте 2026 года. Обвиняемый при выполнении электромонтажных работ похитил комплектующие от дорогостоящего компьютера на сумму 167 тысяч рублей.

Спустя несколько месяцев он поссорился с бывшей девушкой и угрожал ей убийством. В тот же день он решил отомстить подруге, поскольку она обратилась в полицию по факту угроз. Он опубликовал личные фотографии интимного характера девушки в одном из рабочих чатов в мессенджере.

Обвиняемый признал вину в совершении преступлений. Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд столицы для рассмотрения по существу.

Ранее в Уфе бывший сожитель украл у подруги ювелирные изделия и деньги.