Житель Уфы слил в рабочий чат интимные фото бывшей возлюбленной

Прокуратура Октябрьского района Уфы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летнего местного жителя. Мужчину будут судить за кражу, угрозы убийством и незаконное распространение сведений, составляющих личную тайну.
По версии следствия, первый эпизод произошёл в марте 2026 года. Обвиняемый при выполнении электромонтажных работ похитил комплектующие от дорогостоящего компьютера на сумму 167 тысяч рублей.
Спустя несколько месяцев он поссорился с бывшей девушкой и угрожал ей убийством. В тот же день он решил отомстить подруге, поскольку она обратилась в полицию по факту угроз. Он опубликовал личные фотографии интимного характера девушки в одном из рабочих чатов в мессенджере.
Обвиняемый признал вину в совершении преступлений. Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд столицы для рассмотрения по существу.
Ранее в Уфе бывший сожитель украл у подруги ювелирные изделия и деньги.
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