В Уфе бывший сожитель украл у подруги ювелирные изделия и деньги

В Уфе полицейские раскрыли кражу, жертвой которой стала 55-летняя местная жительница. Она рассказала, что у неё украли деньги и золотые украшения.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали предполагаемого злоумышленника. Им оказался 53-летний бывший сожитель потерпевшей, ранее судимый. Мужчина признался в содеянном.
Как выяснилось в ходе следствия, ещё в период совместного проживания мужчина сделал дубликат ключей от квартиры. Пока его подруга была на работе, он проник в жилище. Из шкафа в спальне он похитил 45 тысяч рублей и ювелирные украшения. Драгоценности он сдал в ломбард и выручил за них 63 тысячи рублей.
Общий ущерб, причинённый потерпевшей, составил 108 тысяч рублей. Как сам подозреваемый объяснил, на преступление его толкнуло отсутствие постоянной работы.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.
Ранее в Уфе осудили бывшую управляющую ювелирным магазином.
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