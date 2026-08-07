Житель Башкирии лишился денег при покупке игровой валюты

В Белорецком районе в полицию пришёл местный житель. Мужчина написал заявление о мошенничестве. Он объяснил, что увлекается мобильной видеоигрой с 2018 года. В 2024 году он нашёл на одной из интернет-площадок продавца игровой валюты и на протяжении двух лет совершил с ним около 25 успешных сделок. Все предыдущие операции проходили без нарушений, поэтому покупатель был уверен в добросовестности контрагента.
В июле этого года в мессенджере заявителю поступило сообщение от пользователя, который представился знакомым продавцом. В нём сообщалось о проведении акции на игровую валюту. Однако мужчина не ответил на это сообщение и не проверил профиль отправителя, из-за чего не заметил подмены.
Позже лжепродавец снова связался с белоречанином и предложил приобрести валюту на 4 тысячи рублей. Гражданин согласился, перешёл по присланной ссылке и перевёл деньги. После оплаты обещанные игровые средства на его счёт так и не поступили.
Поняв, что стал жертвой обмана, мужчина обратился в полицию. Сейчас сотрудники органов внутренних дел проводят проверку и устанавливают личности причастных к преступлению.
Ранее житель Уфы слил в рабочий чат интимные фото бывшей возлюбленной. Подробности в этой публикации «Башинформа».
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