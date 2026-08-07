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11:05 (UTC+5), 07 Августа 2026

В Башкирии завклубом фиктивно трудоустроила мужа и получала его зарплату

Проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции в Куштиряковском сельском доме культуры провела прокуратура Бакалинского района.

Фото: Ксения Калинина | архив ИА «Башинформ»
Эдуард Кускарбеков
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Как сообщает прокуратура Башкирии, в декабре 2018 года заведующая домом культуры приняла на работу своего супруга, которого устроила культорганизатором. Уволился он лишь в марте этого года. При этом мужчина не имел соответствующего профессионального образования и необходимого стажа работы.

Более семи лет муж заведующей работал вахтовым методом и фактически не выполнял свои должностные обязанности. Однако его супруга заполняла табели учёта рабочего времени, на основании которых «сотруднику» начислялась и выплачивалась зарплата.

Прокуратура внесла представление руководителю районного дворца культуры. По результатам его рассмотрения заведующая сельским домом культуры уволена по утрате доверия в связи с непринятием мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.

Кроме того, по данному факту проводится процессуальная проверка, в рамках которой назначены бухгалтерские экспертизы. Ход и результаты проверки находятся на контроле надзорного ведомства.

Ранее в Уфе раскрыли схему фиктивного трудоустройства на миллион рублей.

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