В Башкирии завклубом фиктивно трудоустроила мужа и получала его зарплату

Как сообщает прокуратура Башкирии, в декабре 2018 года заведующая домом культуры приняла на работу своего супруга, которого устроила культорганизатором. Уволился он лишь в марте этого года. При этом мужчина не имел соответствующего профессионального образования и необходимого стажа работы.
Более семи лет муж заведующей работал вахтовым методом и фактически не выполнял свои должностные обязанности. Однако его супруга заполняла табели учёта рабочего времени, на основании которых «сотруднику» начислялась и выплачивалась зарплата.
Прокуратура внесла представление руководителю районного дворца культуры. По результатам его рассмотрения заведующая сельским домом культуры уволена по утрате доверия в связи с непринятием мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.
Кроме того, по данному факту проводится процессуальная проверка, в рамках которой назначены бухгалтерские экспертизы. Ход и результаты проверки находятся на контроле надзорного ведомства.
Ранее в Уфе раскрыли схему фиктивного трудоустройства на миллион рублей.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.