В Башкирии завклубом фиктивно трудоустроила мужа и получала его зарплату

Как сообщает прокуратура Башкирии, в декабре 2018 года заведующая домом культуры приняла на работу своего супруга, которого устроила культорганизатором. Уволился он лишь в марте этого года. При этом мужчина не имел соответствующего профессионального образования и необходимого стажа работы.

Более семи лет муж заведующей работал вахтовым методом и фактически не выполнял свои должностные обязанности. Однако его супруга заполняла табели учёта рабочего времени, на основании которых «сотруднику» начислялась и выплачивалась зарплата.

Прокуратура внесла представление руководителю районного дворца культуры. По результатам его рассмотрения заведующая сельским домом культуры уволена по утрате доверия в связи с непринятием мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.

Кроме того, по данному факту проводится процессуальная проверка, в рамках которой назначены бухгалтерские экспертизы. Ход и результаты проверки находятся на контроле надзорного ведомства.

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