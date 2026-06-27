В Уфе раскрыли схему фиктивного трудоустройства на миллион рублей

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Уфе разоблачили мошенническую схему, организованную бывшим директором одного из муниципальных учреждений города. По предварительным данным, группа лиц по предварительному сговору нанесла имущественный ущерб городу на сумму около миллиона рублей.
В отношении 50-летнего экс-директора возбуждено уголовное дело. Его подозревают в совершении ряда преступлений, включая растрату по ч. 3 ст. 160 и ч. 2 ст. 292 УК РФ.
Аналогичные обвинения предъявлены и 41-летней работнице учреждения — мастеру. Ей инкриминируется соучастие в растрате и служебном подлоге. Следствие предварительно установило, что в период с 2021 по 2023 год директор и мастер, действуя из корыстных побуждений и стремясь к незаконному обогащению, вступили в преступный сговор. Они фиктивно трудоустроили двух знакомых, а затем вносили ложные сведения в табели учета рабочего времени. На основании этих данных на счета фиктивных сотрудников незаконно начислялась и перечислялась зарплата. Похищенные деньги, общая сумма которых составила около миллиона рублей, подозреваемые распорядились по своему усмотрению.
В настоящее время расследование уголовного дела завершено и с обвинительным заключением передано в прокуратуру.
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