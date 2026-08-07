В Башкирии сестра украла у спящего брата 28 тысяч рублей

В Туймазинском районе в полицию обратился 39-летний местный житель с заявлением о краже денег. Мужчина обнаружил пропажу 28 тысяч рублей со своего банковского счёта.

Как выяснили полицейские, накануне заявитель распивал спиртные напитки у себя дома вместе с 34-летней двоюродной сестрой. Когда мужчина уснул, родственница разблокировала его мобильный телефон и перевела все доступные средства на свой банковский счёт.

Потерпевший обнаружил пропажу на следующий день, когда в магазине не смог расплатиться за покупки из-за недостатка денежных средств.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую. Женщина полностью признала свою вину и пояснила, что потратила похищенные деньги на приобретение спиртного. Также установлено, что она не имеет постоянного источника дохода, что тоже стало причиной пойти на преступление.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Причинённый ущерб возмещён частично.

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