В Башкирии сестра украла у спящего брата 28 тысяч рублей

В Туймазинском районе в полицию обратился 39-летний местный житель с заявлением о краже денег. Мужчина обнаружил пропажу 28 тысяч рублей со своего банковского счёта.
Как выяснили полицейские, накануне заявитель распивал спиртные напитки у себя дома вместе с 34-летней двоюродной сестрой. Когда мужчина уснул, родственница разблокировала его мобильный телефон и перевела все доступные средства на свой банковский счёт.
Потерпевший обнаружил пропажу на следующий день, когда в магазине не смог расплатиться за покупки из-за недостатка денежных средств.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую. Женщина полностью признала свою вину и пояснила, что потратила похищенные деньги на приобретение спиртного. Также установлено, что она не имеет постоянного источника дохода, что тоже стало причиной пойти на преступление.
По факту кражи возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Причинённый ущерб возмещён частично.
Ранее в Башкирии пенсионер за сутки отдал мошенникам 14 миллионов рублей.
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