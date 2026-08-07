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12:19 (UTC+5), 07 Августа 2026

В Башкирии пенсионер за сутки отдал мошенникам 14 миллионов рублей

Фото: Ксения Калинина | ИА «Башинформ»
Эдуард Кускарбеков
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В полицию Уфы обратился 65-летний житель города Октябрьского с заявлением о хищении крупной денежной суммы. Как сообщили в МВД по Башкирии, общая сумма ущерба составила 15 млн рублей.

По версии следствия, в мае 2026 года пожилому человеку позвонила неизвестная и представилась «специалистом аналитического центра». Она поинтересовалась, посещал ли пенсионер МФЦ. Получив утвердительный ответ, звонившая заявила об обнаруженной утечке его персональных данных и предупредила, что в ближайшее время с ним свяжется сотрудник ФСБ.

Вскоре с мужчиной связался «начальник отдела», который сообщил, что средства пенсионера якобы ушли на финансирование терроризма. Сначала потерпевший не поверил словам лжесиловика. Однако аферист был настойчив и предложил созвониться через мессенджер по видеосвязи, чтобы подтвердить свою личность. Это убедило горожанина в реальности угрозы. Лжесотрудник заявил, что для избежания уголовной ответственности за пособничество терроризму необходимо срочно «обнулить» счёт в Центробанке.

Следуя инструкциям, потерпевший отправился в отделение банка. С ним поговорил сотрудник банка, который предупреждал о мошенничестве, но клиент всё же получил более 6 млн рублей, а затем ещё 8 млн рублей. Полученные денежные средства были переданы курьерам и переведены на банковские счета мошенников.

Лишь 6 августа, когда потерпевший пришёл с поддельными документами, полученными от курьеров, в реальный офис Центробанка в Уфе, понял, что стал жертвой мошенников. Сотрудники банка порекомендовали ему обратиться в полицию.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.

Ранее жительница Уфы отдала мошенникам за счётчики 2 млн рублей.

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