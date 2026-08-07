В Башкирии опекун присвоила деньги подопечной девочки

Как сообщает прокуратура республики, жительница Баймакского района стала опекуном девочки, являющейся инвалидом. Получив доступ к банковскому счёту ребёнка, женщина сняла с него деньги для покупки инвалидной коляски для своей подопечной.

Техническое средство реабилитации она приобрела с рук за семь тысяч рублей. Однако в отчётных документах опекун указала стоимость коляски в размере 20 тысяч рублей. Таким образом, женщина похитила 13 тысяч рублей, которыми впоследствии распорядилась по своему усмотрению.

Прокуратура направила материалы проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам рассмотрения в отношении опекуна возбуждено уголовное дело. Ход и результаты расследования находятся на контроле надзорного ведомства.

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