В Башкирии мужчина ударил подростка — возбуждено дело о побоях

В полицию Белорецкого района обратилась мать 15-летнего подростка с заявлением о конфликте, в котором пострадал её сын. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Башкортостан.

Инцидент произошёл в селе Ломовка. Между несовершеннолетним и 48-летним местным жителем возник словесный конфликт, который перерос в драку. Мужчина нанёс удар подростку.

Полицейские установили и опросили всех участников происшествия. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, у подростка диагностирован ушиб.

В отношении 48-летнего мужчины составлен административный протокол по статье 6.1.1 КоАП РФ («Побои»).

Ранее в Уфе осудили участников массовой драки.