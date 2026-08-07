В Башкирии мужчина ударил подростка — возбуждено дело о побоях

В полицию Белорецкого района обратилась мать 15-летнего подростка с заявлением о конфликте, в котором пострадал её сын. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Башкортостан.
Инцидент произошёл в селе Ломовка. Между несовершеннолетним и 48-летним местным жителем возник словесный конфликт, который перерос в драку. Мужчина нанёс удар подростку.
Полицейские установили и опросили всех участников происшествия. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, у подростка диагностирован ушиб.
В отношении 48-летнего мужчины составлен административный протокол по статье 6.1.1 КоАП РФ («Побои»).
Ранее в Уфе осудили участников массовой драки.
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