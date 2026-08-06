В Уфе осудили участников массовой драки

В Башкирии суд вынес приговор шести иностранным гражданам, участвовавшим в массовой драке в одном из развлекательных заведений Уфы. Они признаны виновными в хулиганстве, совершенном группой лиц с применением предметов в качестве оружия, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по республике.
Инцидент произошел в январе 2025 года. Ночью 4 января в помещении на улице Коммунистической между компанией местных жителей и иностранцами возник конфликт, в ходе которого иностранцы избили оппонентов. Через два дня, 6 января, пострадавшая компания решила отомстить. Они встретились с теми же иностранцами и, используя различные предметы, нанесли им телесные повреждения.
Суд приговорил шестерых фигурантов к лишению свободы на сроки от 2 лет 6 месяцев до 3 лет. Отбывать наказание они будут в колонии общего режима.
Ранее к разным срокам заключения были осуждены еще 13 участников этой драки.
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