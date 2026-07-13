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11:56 (UTC+5), 13 Июля 2026

В Уфе вынесли приговор 13 участникам массовой драки

Кировский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 13 мужчин по статье «хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам и угрозой его применения, предметов, используемых в качестве оружия, группой лиц по предварительному сговору».

Фото: Ксения Калинина | ИА Башинформ
Ксения Калинина
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Как сообщили в пресс-службах прокуратуры РБ и СУ СКР по РБ, ночью 4 января 2025 года в помещении одного из развлекательных заведений по улице Коммунистической в Уфе между раннее незнакомыми компаниями местных жителей и иностранных граждан произошел конфликт, в ходе которого последние избили оппонентов. Желая отомстить, 6 января 2025 года участники пострадавшей компании встретились с той же группой иностранных граждан и, используя в качестве оружия различные предметы, причинили им телесные повреждения.

Суд приговорил 9 участников драки к лишению свободы на сроки от 1 года 8 месяцев до 3 лет в колонии общего режима, а остальных 4 фигурантов — к принудительным работам на сроки от 1 года 6 месяцев до 1 года 8 месяцев с удержанием 10% заработка в доход государства. Приговор в законную силу пока не вступил.

Уголовное дело в отношении еще шестерых участников драки рассматривается в суде.

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