В Уфе вынесли приговор 13 участникам массовой драки

Как сообщили в пресс-службах прокуратуры РБ и СУ СКР по РБ, ночью 4 января 2025 года в помещении одного из развлекательных заведений по улице Коммунистической в Уфе между раннее незнакомыми компаниями местных жителей и иностранных граждан произошел конфликт, в ходе которого последние избили оппонентов. Желая отомстить, 6 января 2025 года участники пострадавшей компании встретились с той же группой иностранных граждан и, используя в качестве оружия различные предметы, причинили им телесные повреждения.
Суд приговорил 9 участников драки к лишению свободы на сроки от 1 года 8 месяцев до 3 лет в колонии общего режима, а остальных 4 фигурантов — к принудительным работам на сроки от 1 года 6 месяцев до 1 года 8 месяцев с удержанием 10% заработка в доход государства. Приговор в законную силу пока не вступил.
Уголовное дело в отношении еще шестерых участников драки рассматривается в суде.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.