В Уфе вынесли приговор 13 участникам массовой драки

Как сообщили в пресс-службах прокуратуры РБ и СУ СКР по РБ, ночью 4 января 2025 года в помещении одного из развлекательных заведений по улице Коммунистической в Уфе между раннее незнакомыми компаниями местных жителей и иностранных граждан произошел конфликт, в ходе которого последние избили оппонентов. Желая отомстить, 6 января 2025 года участники пострадавшей компании встретились с той же группой иностранных граждан и, используя в качестве оружия различные предметы, причинили им телесные повреждения.

Суд приговорил 9 участников драки к лишению свободы на сроки от 1 года 8 месяцев до 3 лет в колонии общего режима, а остальных 4 фигурантов — к принудительным работам на сроки от 1 года 6 месяцев до 1 года 8 месяцев с удержанием 10% заработка в доход государства. Приговор в законную силу пока не вступил.



Уголовное дело в отношении еще шестерых участников драки рассматривается в суде.