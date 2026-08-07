Агрессивную жительницу Уфы осудили за грубость по отношению к полицейскому

Орджоникидзевский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 23-летней местной жительницы. Женщина обвиняется в применении насилия в отношении сотрудников полиции и их оскорблении, сообщает прокуратура Башкирии.
В суде установлено, что в марте 2026 года сотрудники полиции прибыли в магазин по сообщению о драке, в которой участвовала подсудимая, находящаяся в состоянии опьянения.
Хулиганка никак не реагировала на требования прекратить драку. Кроме того, она высказала оскорбительные и нецензурные слова в адрес полицейского, ударила его рукой, затем схватила за форменное обмундирование и попыталась повалить на землю.
Подсудимая признала свою вину.
Суд с учётом позиции государственного обвинителя ей назначил наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев.
Ранее в Уфе осудили участников массовой драки. Подробности в этой публикации «Башинформа».
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