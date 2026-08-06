В Башкирии с апреля организованы поиски Ангелины Тимофеевой из Хомутовки

Жительница Бижбулякского района Ангелина Тимофеева пропала без вести 23 апреля. По данным отряда «Лиза Алерт РБ», 25-летняя девушка была одета в рубашку в красно-белую клетку и черные спортивные штаны.

Особые приметы — рост 148 см, худощавое телосложение, коричневые волосы, голубые глаза.

Любую информацию о ее возможном местонахождении просят сообщать по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.

Ранее в Башкирии обновили рабочую группу по поиску пропавших участников СВО.