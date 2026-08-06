В Башкирии горожанина обвинили в краже и вымогательстве

В Башкирии Краснокамский межрайонный суд вынес приговор в отношении жителя Агидели. Он обвиняется в краже и вымогательстве.

Судом установлено, что во время совместного распития спиртных напитков горожанин и его соучастник получил доступ к телефону своего знакомого. Через мобильное приложение злоумышленники оформили на потерпевшего кредит и перевели денежные средства в сумме почти 500 тысяч рублей на свои банковские счета.

Кроме того, фигурант требовал от другого потерпевшего вернуть карточный долг и, угрожая, обязал его ежемесячно выплачивать по 100 тысяч рублей.

Опасаясь за жизнь и здоровье своих близких, потерпевший передал злоумышленнику более 3 млн рублей, после чего обратился в правоохранительные органы.

Подсудимый свою вину в совершении преступлений не признал. Ранее он уже был судим.

Суд с учётом позиции гособвинителя назначил ему наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Ранее в отношении соучастника преступления уже был вынесен обвинительный приговор.

Ранее Мелеузовская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении индивидуального предпринимателя, которого обвиняют в нарушении требований охраны труда, повлекшем смерть работника.