В Башкирии предприниматель предстанет перед судом за гибель рабочего

Мелеузовская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении индивидуального предпринимателя, которого обвиняют в нарушении требований охраны труда, повлекшем смерть работника. Уголовное дело направлено в Мелеузовский районный суд.

По версии следствия, обвиняемый не провёл с сотрудником инструктажи по технике безопасности, не организовал обучение безопасным методам работы и незаконно допустил его к монтажу на высотном объекте. В мае 2025 года при демонтаже пола на одном из предприятий рабочий упал с 36-метровой высоты и скончался от полученных травм.

Обвиняемый свою вину не признал.