Курьер ответит за хищение 1 млн рублей у жительниц Башкирии

В Нефтекамске в суд передаётся дело в отношении курьера мошеннической группы, которого полиция задержала с поличным в мае текущего года. Как сообщили в республиканской прокуратуре, аферисты обманули двух местных жительниц 90 и 85 лет, выманив у них 950 тыс. рублей выдуманными историями о ДТП, которые якобы совершили их родственники. Молодой уфимец забрал у них эти деньги и перевёл «работодателям», оставив себе оговорённую часть. Он стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве, ему предстоит понести полную ответственность за хищение средств пенсионерок.
Ранее в Нефтекамске суд принял к производству дело в отношении курьера из Казани: он забрал для мошенников 3,6 млн руб.
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