В Башкирии осудят жителя Казани за помощь мошенникам

Нефтекамский городской суд в ближайшее время рассмотрит уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере». Как сообщили в пресс-службе прокуратуры республики, в качестве подсудимого выступит житель Казани. Его обвиняют в работе курьером для мошенников.

В частности, в январе 2026 года в популярном мессенджере на него вышла ОПГ, которая предложила заработать и перевозить похищенные средства граждан.

«Под предлогом размещения денежных средств на безопасный счет он похитил у местного жителя и его супруги более 3,6 млн рублей, часть из которых переводил на указанные мошенниками банковские счета. Обвиняемый признал вину в совершении преступления», — уточнили представители надзорного ведомства.

Ранее «Башинформ» рассказывал историю подростка-курьера из Казани.