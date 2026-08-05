В Уфе возбуждено дело по факту смерти 18-летней девушки

Следственными органами СК России по Башкирии возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).
По версии следствия, в июле 2026 года после доставления в больницу скончалась 18-летняя девушка. Установлено, что мать погибшей неоднократно вызывала бригаду скорой медицинской помощи, однако дочь госпитализировали только после третьего вызова.
В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. В ходе расследования будут проведены необходимые экспертные исследования, в том числе качества оказания медицинской помощи.
Ранее в Уфе на пляже «Солнечный» спасатели вернули к жизни тонувшего парня.
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