Жителя Уфы осудят сразу за два тяжких преступления

В Уфе в суд передали дело 51-летнего мужчины, обвиняемого в незаконном обороте наркотиков и мошенничестве.

По версии следствия, в сентябре 2025 года горожанин работал наркокурьером. Его задержали в момент, когда он забирал из тайника партию запрещенных веществ синтетического и растительного происхождения для дальнейшей продажи.

Также с июля по август прошлого года обвиняемый похитил сдаваемые в аренду две игровые приставки и музыкальную колонку.

Обвиняемый частично признал вину в совершении преступлений. Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд города, сообщает прокуратура Башкирии.

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