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19:05 (UTC+5), 03 Августа 2026

За выходные в Башкирии произошло два ДТП с участием лосей

Животные погибли, пострадавших среди людей нет.

Фото: Олег | архив ИА «Башинформ»
Альфия Аглиуллина

За прошедшие выходные на дорогах республики зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия с участием диких животных. Как сообщили в пресс-службе минэкологии РБ, аварии произошли в Благовещенском и Дюртюлинском районах.

В обоих случаях под колёса автомобилей попали лоси. Животные погибли, пострадавших среди людей нет.

Всего с начала года в Башкортостане сбито 53 лося, 36 косуль, 3 кабана и 1 заяц.

Министерство природопользования и экологии Башкирии призывает автолюбителей быть предельно внимательными, особенно при движении в лесистой местности. Дикие животные часто неожиданно выходят на проезжую часть, оставляя водителю критически мало времени для реакции. Риск столкновения многократно возрастает в тёмное время суток и в сумерках.

Водителям рекомендуется снижать скорость перед лесными массивами и на участках с ограниченной видимостью, проявлять особую осторожность в утренние и вечерние часы, а также не игнорировать дорожные знаки, предупреждающие о возможном появлении зверей на трассе.

Что происходит с дикими животными после ДТП, рассказывали ранее.

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