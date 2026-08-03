За выходные в Башкирии произошло два ДТП с участием лосей

За прошедшие выходные на дорогах республики зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия с участием диких животных. Как сообщили в пресс-службе минэкологии РБ, аварии произошли в Благовещенском и Дюртюлинском районах.
В обоих случаях под колёса автомобилей попали лоси. Животные погибли, пострадавших среди людей нет.
Всего с начала года в Башкортостане сбито 53 лося, 36 косуль, 3 кабана и 1 заяц.
Министерство природопользования и экологии Башкирии призывает автолюбителей быть предельно внимательными, особенно при движении в лесистой местности. Дикие животные часто неожиданно выходят на проезжую часть, оставляя водителю критически мало времени для реакции. Риск столкновения многократно возрастает в тёмное время суток и в сумерках.
Водителям рекомендуется снижать скорость перед лесными массивами и на участках с ограниченной видимостью, проявлять особую осторожность в утренние и вечерние часы, а также не игнорировать дорожные знаки, предупреждающие о возможном появлении зверей на трассе.
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