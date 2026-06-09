Под Уфой усыпили косулю, пострадавшую в аварии

В Уфимском районе не смогли спасти косулю, пострадавшую в ДТП. Животное ночью сбили на трассе Уфа – Чишмы. Очевидцы сразу же сообщили о происшествии в госавтоинспекцию. На место также выехал руководитель центра реабилитации диких животных «Пин и Пуф».
На месте аварии косулю он не нашел. По следам крови стало понятно, что пострадавшее животное попыталось скрыться в лесополосе. Его обнаружили с помощью тепловизора. По пути к травмированной косуле специалисты нашли несколько оторванных внутренних органов, что говорило о серьёзных травмах. Они оказались несовместимы с жизнью. Чтобы облегчить страдания животного, ему вкололи обезболивающее и дали наркоз. После вскрытия выяснилось, что косуля была беременна.
Ранее «Башинформ» писал о том, что с начала года зарегистрировано более 20 ДТП с дикими животными — лосями, косулями и кабанами.
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