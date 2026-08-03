В Башкирии пенсионерка отдала мошенникам 3 млн рублей прямо у своего дома

В полицию Миякинского района обратилась 77-летняя женщина и рассказала, как ее «развели» аферисты. По данным МВД по РБ, все традиционно началось с телефонного звонка — неизвестный представился почтальоном и попросил назвать код из СМС, якобы для получения посылки. Пенсионерка его продиктовала.
Далее позвонили «из банка», «Роскомнадзора» и даже «ФСБ».
«Под предлогом взлома аккаунта на портале „Госуслуги“, финансирования террористической деятельности, сохранения средств и проведения экспертизы денежных знаков злоумышленники убедили женщину передать им личные накопления», — прокомментировали в полиции.
При обналичивании счета женщина сказала в банке, что снимает на ремонт. Все три миллиона рублей она сложила в черный пакет и передала парню лет 20–25, который ждал ее во дворе.
Сейчас возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.
Ранее в Башкирии мужчину оштрафовали на 100 тысяч рублей за выдуманное ограбление.
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