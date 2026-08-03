В Башкирии пенсионерка отдала мошенникам 3 млн рублей прямо у своего дома

В полицию Миякинского района обратилась 77-летняя женщина и рассказала, как ее «развели» аферисты. По данным МВД по РБ, все традиционно началось с телефонного звонка — неизвестный представился почтальоном и попросил назвать код из СМС, якобы для получения посылки. Пенсионерка его продиктовала.

Далее позвонили «из банка», «Роскомнадзора» и даже «ФСБ».

«Под предлогом взлома аккаунта на портале „Госуслуги“, финансирования террористической деятельности, сохранения средств и проведения экспертизы денежных знаков злоумышленники убедили женщину передать им личные накопления», — прокомментировали в полиции.

При обналичивании счета женщина сказала в банке, что снимает на ремонт. Все три миллиона рублей она сложила в черный пакет и передала парню лет 20–25, который ждал ее во дворе.

Сейчас возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее в Башкирии мужчину оштрафовали на 100 тысяч рублей за выдуманное ограбление.