В Башкирии мужчину оштрафовали на 100 тысяч рублей за выдуманное ограбление

Житель Янаульского района обратился в местное отделение полиции с заявлением на мошенника, который под видом инвестирования якобы похитил у него 1,5 миллиона рублей.

По данным прокуратуры Башкирии выяснилось, что никакой сделки не было, и мужчина сам потратил эти деньги на личные нужды. Суд квалифицировал его действия как заведомо ложный донос и назначил наказание в виде штрафа в 100 тысяч рублей, которые направят в казну государства.

Напомним, в Башкирии заведующая детсадом вымогала деньги у воспитателей и поставщиков.