В Башкирии мужчину оштрафовали на 100 тысяч рублей за выдуманное ограбление

Житель Янаульского района обратился в местное отделение полиции с заявлением на мошенника, который под видом инвестирования якобы похитил у него 1,5 миллиона рублей.
По данным прокуратуры Башкирии выяснилось, что никакой сделки не было, и мужчина сам потратил эти деньги на личные нужды. Суд квалифицировал его действия как заведомо ложный донос и назначил наказание в виде штрафа в 100 тысяч рублей, которые направят в казну государства.
Напомним, в Башкирии заведующая детсадом вымогала деньги у воспитателей и поставщиков.
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