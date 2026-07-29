В Башкирии заведующая детсадом вымогала деньги у воспитателей и поставщиков

Прокуратура Шаранского района утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении бывшей заведующей одним из местных детских садов. Экс-руководитель дошкольного учреждения обвиняется в превышении должностных полномочий, мошенничестве и получении взяток. Об этом сообщила прокуратура Башкирии.
По версии следствия, женщина издавала фиктивные приказы о работе по совместительству двух воспитателей, после чего требовала от них передавать начисленную заработную плату якобы на нужды образовательного учреждения. В действительности же полученные деньги, а это более 90 тысяч рублей, обвиняемая присваивала и тратила по своему усмотрению.
Кроме того, она неоднократно вымогала взятки в сумме свыше 37 тыс. рублей через посредников от коммерческой организации, поставлявшей игрушки в детский сад.
Уголовное дело направлено в Туймазинский межрайонный суд для рассмотрения по существу.
В настоящее время в суде рассматривается исковое заявление прокуратуры об изменении формулировки и основания увольнения данного должностного лица.
Ранее прокуратура республики помогла защитить права врача из Учалинского района. Доктор обратилась в надзорное ведомство с жалобой, что ей отказали в выплате по программе «Земский доктор», сообщал «Башинформ».
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