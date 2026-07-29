Врач из Башкирии через суд добилась выплат по программе «Земский доктор»

Прокуратура помогла защитить права врача из Учалинского района. Доктор обратилась в надзорное ведомство с жалобой, что ей отказали в выплате по программе «Земский доктор».
В ходе проверки было установлено, что врач училась в медицинском университете по целевому направлению. После получения диплома она устроилась на работу в местную больниц, а значит, имела право на выплату в размере миллиона рублей. Однако уполномоченный орган отказал в предоставлении меры соцподдержки.
Прокуратура обратилась в суд с иском. Суд встал на сторону врача и обязал выплатить деньги в полном объёме.
Ранее в Уфе судоремонтный завод погасил 21 млн рублей долга по зарплате.
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