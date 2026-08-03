В Башкирии осудили вымогателей, угрожавших ножом подростку

В Кугарчинском районе вынесен приговор двум местным жителям, которые угрожали людям ножом, похитили одного из них и вымогали деньги. Об этом сообщили в Следственном комитете по Башкирии.

В январе 2025 года в селе Юмагузино злоумышленники с ножом угрожали троим местным жителям, в том числе несовершеннолетнему, и требовали у них деньги. Чтобы запугать жертв, они силой запихнули одного из потерпевших в машину, вывезли за село и продолжали вымогать деньги, сопровождая требования угрозами расправы.

Суд приговорил одного из нападавших к 7 годам колонии строгого режима. Второй получил 350 часов обязательных работ. Дело третьего соучастника выделено в отдельное производство.

Ранее в Башкирии мужчину оштрафовали на 100 тысяч рублей за выдуманное ограбление.